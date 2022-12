[ウエルネス ミー]

~自宅にいながら1滴の尿で15種類のがんリスクが分かる、新世代のがんリスクの早期発見検査キット~



”全ての人々に「健康と幸せと美」のきっかけを。”をビジョンに「健康」と「美容」を中心に「ウェルネス」にまつわるヘルスケア関連の様々な商品やサービスを展開するスタートアップ、株式会社Wellness Me(本社 東京都渋谷区、代表取締役 森本 智子、長瀬 次英)は、2022年12月6日に「Wellness Me」のブランド発表会とサービス体験者である高橋みなみさんのトークイベントを開催いたします。メディアのみなさまのお越しをお待ちしております。



参加フォームはこちら:https://forms.gle/YXSeDbGo4ZpH6Mvv5



※この新世代のがんリスクの早期発見検査キットは株式会社HIROTSUバイオサイエンス(以下HBS)との業務提携により実現したものです。HBSが開発・提供する、嗅覚に優れた線虫という生物が人の尿中に含まれるがんの匂いを検知することを利用した、がんの一次スクリーニング検査「N -NOSE」に当社オリジナルのパッケージデザインを施した「Wellness Me」エディションです。









■背景

代表取締役の森本智子は2000年にテレビ東京にアナウンサーとして入社してから、経済・報道番組を中心に取材活動を行ってきました。

まだ「働き方改革」という言葉も無かった時代、毎日朝の企業取材から夜中の番組オンエア、翌日の取材のインプット作業とやりがいはあれど仕事中心の日々が数年間も続き、気がつくと心身のバランスを崩してしまいました。

そんな自分の働き方や生き方を見直したい。

自分の健康に真剣に向き合って、心と体の調和のとれた生き方を多くの人に実践して欲しい。今度は私がその手助けをしていきたい。

「本当の幸せの探求」「自分へのいたわりが周りへの優しさに」という思いを込めて「Wellness Me」という会社を起業しました。



特に「がん」は早期に発見できれば、治癒する確率も高くなり治療費も抑えられ、治療方法の選択肢も増えます。

高額な病院の人間ドッグやCT検査などに足を運ぶにことに抵抗があったり、時間がない女性にも、自宅で好きなタイミングでファーストステップとしてこの検査キットを活用し、毎年検査を受けることで、早期発見に繋げていただきたいと思っています。

森本の母が乳がんで亡くなっている原体験もあり、大切な人をがんで亡くす、そんな辛い思いを経験する方を一人でも減らしたい。

そんな思いから、このキットの販売を「Wellness Me」の第一弾商品として販売にいたりました。







■イベント詳細

やりがいを感じながらも忙しい働く女性たちに、まずは自分の体のことを、病気の早期発見の重要性を再認識してほしいというメッセージを伝えていきます。

森本の想いと「Wellness Me」を伝えてくださる、メディアのみなさまのお越しをお待ちしております。



日時:2022年12月6日(火)

場所:東京都港区(参加される方に詳細をお伝えいたします)

内容:

1.Wellness Meの会社、「Wellness Me」新商品の紹介

2.クロストーク

元AKB48 高橋みなみ、Wellness Me代表取締役社長 森本智子

検査受診や早期発見のメリットや新世代のがんリスクの早期発見検査キットを使用して実感したこと、

検査受診の大切さ、自身の健康の秘訣、今後の健康との向き合い方などを語っていただきます。

3.フォトセッション

元AKB48高橋みなみ、Wellness Me代表取締役社長 森本智子









高橋 みなみ



一滴の尿でガンのリスクを調べることが出来るとのことなので、このイベントを通して、ガンの早期発見に役立つキットとして、是非みなさんにも知っていただきたいと思います。





1991年4月8日生まれ。東京都出身。

2005年にAKB48第1期メンバーとして活動開始。2012年、48グループ初代総監督に就任。

AKB48を卒業後はテレビやラジオを中心に幅広くマルチに活躍中。







株式会社Wellness Me

代表取締役社長 森本 智子



テレビ東京を辞めてまでも作りたかった会社「Wellness Me」の世界観をお伝えできればと思っています。楽しいイベントです。お会いできる事を楽しみにしています!





長崎県出身、早稲田大学第一文学部を卒業後、(株)テレビ東京にアナウンサー職で入社。

WBS(ワールドビジネスサテライト)や日経プラス10など、経済・報道番組を中心に活躍し、自ら取材や企画も手掛ける。在職中、経営者へのインタビューをまとめた著書も出版。

2021年退職し、ヘルスケア関連の事業を起業。フリーアナウンサーとしても活動中。



■株式会社Wellness Meについて

株式会社Wellness Me は“全ての人々に「健康と幸せと美」のきっかけを。”をビジョンに「健康」と「美容」を中心に「ウェルネス」にまつわるヘルスケア関連の様々な商品やサービスを展開しております。美容商品、食、運動、衣類、サービス。少しずつカテゴリーを増やしながら「Wellness Me」のウェルネスな世界を実現していきます。



会社名 :株式会社Wellness Me

所在地 :東京都

代表者名:代表取締役 森本智子、長瀬 次英

設立年月:2021年5月24日

URL :https://wellnessme.tokyo



【参考】線虫がん検査 N-NOSE(エヌノーズ)について

嗅覚に優れた線虫という生物が人の尿中に含まれるがん特有の匂いを検知することを利用した、簡単・高精度・安価・全身網羅的(※)に早期がんのリスクが調べられる一次スクリーニング検査です。がん検診の入口の検査として既に30万人以上の方が利用しています。



(※)線虫が反応することが分かっているがん種:

胃、大腸、肺、乳、膵臓、肝臓、前立腺、子宮、食道、胆嚢、胆管、腎、膀胱、卵巣、口腔・咽頭(15 種類)

「N-NOSE」関連サイト:https://lp.n-nose.com/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/06-12:16)