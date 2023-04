[一般社団法人新スポーツ推進団体]



当社は、4月1日を夢を発信する日にしようとするApril Dreamに賛同しています。このプレスリリースは「一般社団法人新スポーツ推進団体」の夢です。



一般社団法人新スポーツ推進団体【NEW SPO】は

各47都道府県の小学生とドッヂビーにて対戦を行い全国制覇を実現します!











◆ドッジビーとは

ドッヂビーとは、ドッヂボールのようなルールでありながら、ボールではなく、ウレタンとナイロンを使用したディスクを使用するといった高い安全性をもち、手軽に楽しめる遊びであり、スポーツのことです。またこれは、同時に使用されるディスクの名前も指しています。

日本ドッヂビー協会公式サイト参照:https://www.dbja.jp/main/products/dodgebee.htm



◆NEW SPOがドッヂビー全国制覇を通して実現すること

◎子供達にSDGsや社会問題について関心を持つきっかけを与える





ドッジビーによる熱き試合を経て、友情が芽生えた子供達と

子供達の今抱く将来の夢、対戦の感想、今頑張ってることについて語り合います。

NEW SPOが社会貢献活動の一つとして行った

ミャンマーの井戸建設の寄付について背景を伝え

子供等が社会貢献や世界に関心を持つきっかけとなる場を提供します。



◎大人になった子供たちとの再会







対戦して交流をもった子供達が数年たち、大人になって上京した時に

NEW SPOのことを思い出し再会を果たします。



今度はその子供達とスポーツの楽しさを一緒に

スポーツを全国へ広めていける存在になっていけることを願っています。



◎Youtubeを活用して番組化







ドキュメンタリーとしてYoutubeで放送します。

それを見た小学生たちから新たな挑戦、

宣戦布告を受け、次なる挑戦者を募ります。



◆NEW SPOとは

NEW SPOはマイナースポーツを通して

「人と社会を結ぶコミュニケーション団体で在り続ける」団体です。





「新スポーツの可能性を拓き、人が輝く仕掛けを創る」ことをミッションとし

以下のことを実現していきます。



・新スポーツを通して新たな人の繋がりを創出する

・新スポーツを通して人々の健康と健全な精神の育成に寄与する

・新スポーツを通して年齢性別を問わず、

夢に向かって全力で挑戦できるフィールドを提供する



◆NEW SPO立上げの背景

大東の理事長は社会人になり、

友人からの紹介でドッヂビーというスポーツと出会いました。

小さい頃から誰もが知っているメジャーなスポーツである

野球をずっとしてきた大東にとって、年齢や性別に左右されることなく、

ディスク2枚で誰もが気軽に楽しめるドッヂビーがとても新鮮に感じられました。

そこからドッヂビーを始めとする、人にはあまり知られていない新スポーツに

興味を持つようになりました。



色々と調べていく中であまり知られていないだけで

魅力的なスポーツがたくさんあることや

その新スポーツが大好きでその魅力を世の中に広めていこうと

情熱をもって取り組んでいる人々の熱に触れて、

自分も新スポーツを応援したいと思うようになりました。



まだ知られていないだけで、何かきっかけさえあれば

多くの人に愛されるスポーツになる可能性を秘めている新スポーツ。

新しいスポーツにチャレンジする中で

普段の自分の行動圏内とは違う人、地域、社会のつながりが増え

メジャーなスポーツとはまた違う視点から可能性を

持っているところがマイナースポーツの魅力です。



そんな新スポーツの可能性に魅了され、この新スポーツ推進団体を立ち上げました。

これからは、NEW SPOの活動を通して、新スポーツの可能性で人を魅了していき

人と新スポーツの可能性を明かしていきます。



◆実績

●ミャンマーに新しい井戸を設立



2019年11月18日 ミャンマーに井戸を建設(アジアチャイルドサポート)

NEW SPO主催のスポーツイベント「ドッジビーチャレンジカップ」を開催。

イベントの余剰金をNPO法人アジアチャイルドサポート様へ

寄付金を元に井戸を設立、寄付しました。







●各マイナースポーツ競技選手へのインタビュー

・フリースタイルノートブック 三浦靖雄さん

・スラックライン 佐々木燈さん

・ラウンドネットジャパン 中村祐樹さん

・フレスコボール 宮山有紀さん



etc…







▽実際のインタビュー記事はこちら

https://newspo.jp/special/



●ワークショップ・体験会の開催



2023年01月12日 カーレット体験会

2022年10月31日 モルック体験会

2022年10月10日 ラウンドネット体験会

2022年03月16日 HADO体験会

2022年02月28日 体操バク転教室



etc…







▽その他ワークショップ・体験会の開催実績はこちら

https://newspo.jp/activity/



