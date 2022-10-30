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南直哉氏死去 元東電社長―８６歳
川田忠樹氏死去（川田工業元社長、川田テクノロジーズ相談役）
故稲盛和夫氏のお別れの会（京セラ創業者、８月２４日死去）
小山修三さん死去 国立民族学博物館名誉教授
伊藤ツヤさん死去（伊藤信太郎自民党衆院議員の実母）
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